AKŞAM Özel Röportaj: Sergen müthiş zeki bir hoca

Beşiktaş'ın efsanesi Mehmet Ekşi AKŞAM'a konuştu, genç teknik adamı övdü: "Sergen müthiş bir antrenör. Pro lisansını zaten benden aldı. Bir kere çok sakin. Çalıştırmayı zaten herkes yapıyor. Önemli olan saha içindeki hamleler. Bu konuda müthiş zeki bir adam."

AKŞAM Özel Röportaj | Orçun ÖZATEŞ

Beşiktaş’ta hem kaptan hem de teknik adam olarak unutulmaz başarılar yaşamış Mehmet Ekşi, Sergen Yalçın’ın hocalığını çok beğendiğini söyledi. Tecrübeli hocayı şu sözlerle övdü: “Ben Beşiktaş’ı kısa bir dönem çalıştırdığımda Sergen Yalçın takımda yer alıyordu. Sonra pro lisansını da benden aldı. Sergen’i yıldız futbolcu olarak çok beğeniyordum. Antrenörlüğünü de çok beğeniyorum. Sergen müthiş bir antrenör. Bir kere çok sakin... Maç oynanırken Sergen Yalçın, bana göre dünyanın en iyi antrenörlerinden bir tanesi.

BU KADRO ŞAMPİYON OLABİLİRDİ

Çalıştırmayı zaten herkes yapıyor. Önemli olan saha içindeki takıma olan hamleleri. Bu konuda müthiş zeki bir adam Sergen Yalçın. Beşiktaş’ın Şenol Güneş ile bir uyumu vardı. Sonra bir değişim oldu. Abdullah Avcı da Başakşehir’de harika bir hocaydı. Çok iyi işler yaptı. Abdullah Avcı’nın bir dezavantajı olacağını düşünüyordum. Büyük takımda kriz çıktığında, tüm faktörleri yönetmek kolay bir iş değil. Ekonomik bir sıkıntı da vardı tabii. Bence iyi bir kadrosu vardı. Bu kadro şampiyon da olabilirdi.

SORUN YABANCI DEĞİL ALT YAPI

Biz yabancıya karşı değiliz. Bir Türk çocuğu diğer ülkelerin çocuklarından daha az yetenekli değil. Futbol konusunda Türk ırkı çok iyi bir ırk. Hatta bu nedenle bir adım önde olabilir. Ama alt yapıdaki yetişme şartları aynı değil. Bayern Münih’in alt yapısından yetişen oyuncu ile buradan yetişen oyuncu arasında dağlar kadar fark var. Eşit şartlarla gelmiyorlar. Aralarında çok fark oluyor. Az bir fark olsa biz bunu kapatırız. Biz alt yapı sorununu çözersek, yabancı sorununu da otomatikman çözeriz. Beşiktaş’ın alt yapısından bana teklif gelmedi. Söylentiler tamamen dedikodu.”

AĞLATA AĞLATA SATTILAR

Mehmet Ekşi, Trabzonspor’dan, Beşiktaş’a transfer macerasını anlattı: “Necdet ve ben ağlaya ağlaya ayrıldık. ‘Onlar 4-5 veriyorsa, siz 1 verin imzayı atalım’ dedik. Ama dinletemedik!..

Trabzonspor’un en iyi dönemlerinde Bordo-Mavili formayı giyip, şampiyonluk yaşamış Mehmet Ekşi, o transfer macerasını şöyle anlattı: “Biz Necdet ile beraber Trabzonspor’dan ağlaya ağlaya gittik. Gitmek istemiyorduk. Trabzonspor’da şampiyon olduk. Sezon bitti. Rahmetli Suat Akçay vardı. Herkesi transfer görüşmesine çağırıyordu. Necdet ile beni çağırmıyordu. Sonra biz yanına giderek neden bizi çağırmadığını sorduk. Bize ‘Sizi İstanbul’un üç büyükleri istiyor ve büyük paralar veriyorlar. Sizi burada tutma ihtimalimiz sıfır. Trabzonspor’un istikbali için gitmeniz gerekiyor’ dedi. Biz de ‘Yapmayın, etmeyin! Onlar 4-5 veriyorsa, siz 1 verin imzayı atalım’ dedik. Ama bizi sattılar.”

O KART HAYATIMA MÂL OLDU

Mehmet Ekşi, 1983 yılında Fenerbahçe ile oynanan ve 1-1 biten kupa maçında çift sarı kartlı oynadığı için, Beşiktaş tur atlayacak skoru almasına rağmen, hükmen yenik sayıldı. Ekşi, Beşiktaş’tan gönderildi.

Mehmet Ekşi, “Hayatımı yazsan sarı kart olur” ifadesini kullandığı ve Beşiktaş’tan gönderilmesine sebep olan sarı kart olayını şöyle anlatıyor: “Ben bir kitap yazıyorum. Kitapta tüm kariyerimin ayrıntıları yer alacak. Bu sarı kart olayı üç bilinmeyenli denklem gibi... Sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe’ye karşı oynamayacaksam bütün spor basını hatta magazin basını bile bunu yazar. Kimse o dönemde yazmadı. Kulüpte bu işleri tutan adamlar var. Genel kaptan var. Teknik direktör Milic ve yardımcısı da var. O dönem bilgisayar yok. Üç koldan sarı kartları tutuyorlar. O dönemde lig ve kupa kartları ayrı ayrı tutuluyordu. Fenerbahçe ile final maçına çıkıyoruz. Soyunma odasında toplanıyoruz. Teknik direktör, yardımcısı, genel kaptan var. Hatta başkan bile oradaydı. Teknik direktör kadroyu tahtaya yazdığında herkes görüyor mu? Görüyor. Benim sarı kart cezalısı olduğumu hiç kimse mi bilmiyor orada? Bir bozukluk yok mu burada? Bu olay benim hayatıma mâl oldu. Ben kim bilir nerelerde olacakken, nerelere geldim. Onun için ‘Hayatım çift sarı kart’ dediğim doğru yani.”

RAKİP BAŞKAN BİLİYOR

Mehmet Ekşi sarı kart olayıyla ilgili önemli bir detaya daha dikkat çekiyor: “Bizim camiadan hiç kimse bilmiyor. Ama rakip takımın başkanı Ali Şen, maçın başında biliyor. Kadro açıklandığında birileri Ali Şen’e bunu fısıldıyor. Şen de devre arasında bu bilgiyi kendi futbolcularına veriyor.”

UD VE BAĞLAMA BİLİYORUM

Kaptanın, müziğe olan ilgisi ve yeteneği karantina günlerinde imdadına yetişmiş: “Evimin bir odasını spor salonu yaptım. Sabahları günde 2 saatte yakın spor yapıyorum. Diğer odamda ise müzik aletlerim var. Ud ve bağlama çalıyorum. Bazen kendi kendime besteler yapıyorum. Güzel bulduğum müzikleri dinliyorum. Kayıtlar yapıyorum. Akşama doğru da haberleri izliyorum. Günüm şu anda böyle geçiyor.”

HAYDİ OĞLUM OKULA!

Mehmet Ekşi: “Mahallede top oynarken Elazığ’da Şafakspor diye bir amatör takım var. Beni oraya getirdiler. Beni hemen Elazığspor’a transfer ettiler. Ben o arada Tunceli Öğretmen okulunu kazandım. Babam ‘Haydi oğlum okula’ dedi. O zaman futbolda para kazanma diye bir şey yoktu. Ben de atlayıp okula gittim.”

MECBUREN KAPTAN

Mehmet Ekşi: “Beşiktaş’a transfer olduğumuzda takımın durumu hem ekonomik olarak hem de saha içi olarak pek iyi değildi. Beni gelir gelmez kaptan yaptılar. İlk senem olduğu için, takımda daha eski arkadaşlar vardı. Rahmetli başkan Mehmet Üstünkaya’ya kaptanlığın bu durumda ayıp olacağını söyledim. Ama başkan kararın yönetim kurulu tarafından alındığını söyledi. Mecburen kaptan oldum.”

BİN KIZIN İÇİNDE TEK ERKEK

Elazığ’da erkek öğretmen okulu yok. Elazığspor’a dönmek için Mehmet Ekşi eğitimini bin kişilik kız öğretmen okulunda sürdürmek zorunda kalır. Ekşi olayı şöyle anlatıyor: “Beni bin kızın arasına attılar. Hem Elazığ’da top oynadım hem de okula gittim. Okulu bitirince de yakın bir köyde öğretmenlik yaptım. Sabah öğrencilere ders veriyordum, öğleden sonra da idmanlara katılıyordum.”

ŞAMİL EKİNCİ KRAL ADAMDI

Ekşi: “Trabzonspor Başkanı Şamil Ekinci’yi çok severdim. Çok kral bir adamdı. Trabzonspor döneminde oynadığım tüm futbolcular çok iyiydi. Şenol Güneş’i ilk sıraya koyalım. Çünkü bizim kaptanımızdı. Beşiktaş’ta Ali Kemal ile birlikte oynadım. Necdet çok klas bir oyuncuydu.”

HAKEM ‘YOK’ DİYOR

Ekşi sarı kartı kendisine gösterdiği söylenen hakem İhsan Türe’nin açıklamalarına da dikkat çekiyor: “Basın, sarı kart bilgisini kulüpten alırdı. Hakem, maç sonu kart listesini 2 tane ayrı yere yazıyor. Birini kendi alıyor. Diğerini ise kulüp müdürüne veriyor. Acaba oraya işlemediler mi? Bir delil yok. Yakalayamıyoruz. Bolu maçının hakemi İhsan Türe’ydi. İhsan Türe tam sayfa gazeteye röportaj vererek ‘Mehmet Ekşi’ye sarı kart göstermedim’ dedi.”

KESİNLİKLE BURAK

Peki, Süper Lig’de izlediği iki golcü Burak Yılmaz ve Falcao arasında Ekşi hangisini daha iyi buluyor: “Kesinlikle Burak Yılmaz.. Burak Yılmaz müthiş bir santrafor. Bizim Türkiye’de maalesef oyuncunun özel hayatı ile ilgili olaylara takıyoruz ve yıpratıyoruz. Asıl başarılı olacak dönemlerde ise oyuncuyu yok ediyoruz.