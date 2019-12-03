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  3. Akılalmaz istatistik! Terim 4 futbolcuyu gözden çıkardı!

Akılalmaz istatistik! Terim 4 futbolcuyu gözden çıkardı!

Akılalmaz istatistik! Terim 4 futbolcuyu gözden çıkardı!

Trabzonspor maçında yaptığı 5 ortanın 1 tanesinde bile isabet sağlayamayan Mariano teknik heyeti dehşete düşürdü. Fatih Terim’in Belhanda, Feghouli, Nagatomo ve Mariano için Ocak ayını beklediği belirtildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Gerek Şampiyonlar Ligi’nde gerekse Süper Lig’de kötü giden Galatasaray’da özellikle Belhanda, Feghouli, Nagatomo ve Mariano hemen hemen oynadıkları her maçtan sonra sert bir şekilde eleştirilirken, Fatih Terim’in bu 4 futbolcu için Ocak ayını beklediği belirtildi.

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Saha içerisinde bir hayli isteksiz ve mücadeleden uzak görünen 4 tecrübeli oyuncuyla yolların ayrılması beklenirken Trabzonspor maçında 90.dakikada takımına 1 puan getiren golü atmasına rağmen teknik heyetin Nagatomo konusunda düşüncesini değiştirmediği öğrenildi. Yaşları 33 olan, atağa çıkmakta zorlanan, ayrıca akan oyunun temposuna ayak uyduramadıkları görülen Nagatomo ve Mariano’nun takıma çok fazla katkı yapamadıkları anlaşılırken, tüm bunların üzerine özellikle Mariano’nun hücuma destek verdiği pozisyonlardaki isabetsiz ortaları aradaki köprülerin atılmasına neden oldu.

5 ORTA 0 İSABET!

Trabzonspor maçında rakibin sol tarafını iyi kullanamayan Mariano’nun 5 orta yaptığı görülürken, Brezilyalı oyuncunun bu ortalarda 1 isabet bile sağlayamaması istatistiklere yansıdı. Fizik olarak da yetersiz kalan Mariano’nun defansif zafiyet yaşadığını gören Fatih Terim’in Linnes’i beklediği anlaşılırken, Galatasaray’ın Ocak'ta sadece sağ bekte değil hemen hemen bütün mevkilerde değişikliğe gideceği ifade edildi.


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