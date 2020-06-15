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aksam.com.tr
  • 15 Haziran 2020 Pazartesi 01:36
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Akçay: "Kazanmak için plan yaptık"

Akçay: "Kazanmak için plan yaptık"

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, kendileri için her puanın önemli olduğunu vurguladı.

"Kazanmak için plan yaptık ve kazanabilirdik de ama maalesef olmadı." diyen Akçay, "Maç boyunca risk alarak oyunu forse ettik. Oyunun genelinde dokunuşlarımız fayda etmedi. O yüzden biz bu akşam bir puan aldık. Gaziantep FK gibi çok iyi bir takımdan puan almak önemliydi. Lig boyunun kısaldığı bu dönemde bir puan bizim için çok önemliydi. Özellikle ikinci yarıdaki oyun bizim için kaliteliydi. Bu oyun gelecek maçlarda bize fayda olarak, yakıt olarak geri dönecektir. O yüzden bu maça olumlu bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Antep'te puanlar paylaşıldı: 1-1

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