Antep'te puanlar paylaşıldı: 1-1

Süper Lig'in 27'nci haftasında Gaziantep FK'nın MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Mücadele, koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynandı.
9. dakikada Maxim'in sol kanatta serbest vuruştan ceza sahası içerisinde gönderdiği ortaya, müsait durumdaki Muhammet Demir'in yaptığı kafa vuruşunda top üst direğin üzerinden dışarı çıktı.
25. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Kulusic'in ceza sahası içerisinde Maxim'a yaptığı faul sonucu, Hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. Maxim'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
30. dakikada Güray Vural'ın köşe vuruşundan yaptığı ortaya, arka direkteki Djilobodji'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.
34. dakikada sol kanattan Djilobodji'nin önünden topu kapan Rodrigues, rakiplerini geçip erek ceza sahası içerisine girerek çektiği şutta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın hakemi Mete Kalkavan, karşılaşma öncesi Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı gömlek renginin MKE Ankaragücü takım formasıyla aynı renkte olması nedeniyle uyardı. Sumudica, Kalkavan ile girdiği diyalog sonrası sarı kart gördü. Sumudica, ilk yarının sonlarına doğru gömleğinin üzerine yeşil yelek giydi.
Hakem Mete Kalkavan, maç sırasında da MKE Ankaragücü teknik ekibinde görevli masör Ferit Şenaydın'a sarı gösterdi.
İKİNCİ YARI
47. dakikada Pinto'nun pasında topla buluşan Lukasik'in cezası sahası dışından çektiği şutta top kalenin yanından dışarı çıktı.
51. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Atila Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda Gaziantep FK savunması topu uzaklaştıramadı. Ceza saha dışında Orgill'in pasında topla buluşan Scarione'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
55. dakikada Scarione'nin pasıyla topla buluşan Rodrigues'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Günay Güvenç topu çeldi.
64. dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Scarione, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Scarione'nin vuruşunda kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.
68. dakikada Atila Turan'ın sağ kanatta serbest vuruştan yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç topu çeldi.
88. dakikada Michalak'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kitsiou, Djilobodji'yi geçtikten sonra Günay'la karşı karşıya kaldı. Kitsiou'nun vuruşunda Günay Güvenç topu kurtardı.
90+2. dakikada Kitsiou'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Michalak'ın vuruşunda Günay Güvenç topu kornere çeldi.
Karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
MAÇIN İSTATİSTİKLERİ
Stat: Kalyon
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Sousa (Dk. 58 Diarra), Güray Vural (Dk. 58 Kenan Özer), Morais, Maxim (Dk 83 Twumasi), Kayode, Muhammet Demir (Dk. 58 Jefferson)
MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto (Dk 73 Sedat Ağçay), Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Kitsiou, Lukasik, Lobjanidze (Dk. 83 Cebrail Karayel), Scarione (Dk. 83 Michalak), Rodrigues, Orgill (Dk. 77 İlhan Parlak)
Goller: Dk. 25 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 51 Scarione (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 32 Lukasik, Dk. 73 Pazdan, 90+3 Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 68 Diarra, Dk. 85 Twumasi, Dk. 90 Morais (Gaziantep FK)
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