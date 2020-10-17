Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a yanıt: Hocamızın istemediği hiçbir oyuncuyu almadık

AKŞAM

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, "Bazı transferleri ben istemedim." sözlerine Başkan Ahmet Nur Çebi'den yanıt geldi: “Transferde 4-5 kişilik bir ekiple çalıştık. Hocanın istediklerini de aldığımız oldu. Hocanın istediği ancak alamadığımız futbolcular da oldu. Hocamızın onaylamadığı hiçbir futbolcuyu transfer etmedik.”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’ta yeni transferlerle birlikte medyanın karşısına çıktı. Fabrice N’Sakala, Welinton Souza, Francisco Montero, Valentin Rosier, Gökhan Töre, Atakan Üner, Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar’ın yer aldığı toplantıda önemli açıklamalar yapıldı. Basın toplantısı Ahmet Nur Çebi’nin konuşmasıyla başladı. Daha sonra yeni transferler, transfer süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ardından Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SANTRFOR OCAKTA GELECEK



Başkan Çebi, “Biz transferde tek başımıza çalışmadık. 4-5 kişilik bir ekiple çalıştık. Bu ekip içerisinde herkesin aynı fikirde olmasını bekleyemezsiniz. Hocanın istediklerini de aldığımız oldu. Hocanın istediği ancak alamadıklarımız da oldu. Hocanın onaylamadığı bir futbolcuyu aldığımızı sanmıyorum. ‘Beşiktaş’ın almak istediğini bu aldı’ gibi bir algı var. Bunlar hoş değil. Biz sadece eksik olan 1 bölgemiz olan santrfor bölgesini tamamlayamadık onu da ocak ayında tamamlayacağız. Kimsenin bir şüphesi olmasın. En iyisini alacağız.” dedi.

500 MİLYONLUK ADAM VAR!



Ahmet Nur Çebi, “Giden 8-9 arkadaşın yerine yapılan transferler, teknik ve taktik olarak gidenlerden daha aşağıda olmayan ve 8 milyon euro tasarruf elde ederek yapılmış transferlerdir. 5’er yıllık sözleşmeyle menajerlik ücretleri dahil 500 milyon TL’lik ücretleri bulan 2-3 oyuncumuz var. Bir arkadaşımız yaklaşık 1 yıldır sakat. PAOK maçında iyi olmasına rağmen oynamak istemedi. Mirin’in ücretinin 4’te 1’ini dışarıdaki kulüp ödüyor. Kadro dışı bıraktık. Lens de katkı sağlayamadı. İnşallah bu 3 arkadaşın katkılarını göreceğiz.” diye konuştu.



YOLU AÇIK OLSUN



Çebi, Dorukhan için, “Beşiktaş’ta futbol oynamak isteyen her oyuncuya kapımız açık. Oynamak istemeyen, kendi yoluna bakabilir. Dorukhan Toköz, Beşiktaş’ta top oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. İmzalamaması halinde de Allah yolunu açık etsin. N’Koudou’nun sakatlığı atlatacağını düşündüğümüz için takımda tuttuk. Boyd, ocakta kadroya dahil olacak.” dedi.



GİTSİN DİYE UĞRAŞTILAR

Ahmet Nur Çebi, “Şenol Hoca’nın Beşiktaş’tan gitmesi için çok uğraştılar. Gitmek istememesine rağmen yapılan baskılar, oynanan oyunlar oldu. Olsun yine de milli takımda olduğu için gönlümüze su serpiyoruz” açıklamasında bulundu.



"İSTEDİĞİM YERDEYİM"

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için imza törenine katılamayan Mensah, video mesajda, “Olmak istediğim yerdeyim” dedi. Başkan Çebi de “Bizi en çok Mensah transferi zorladı” diye konuştu



"HEDEFİMİZ KUPALAR"

Montero, “Burada kazanabileceğimiz kupalar var” dedi. Welinton, “Hedefi m burada şampiyon olmak” ifadelerini kullandı. Josef, “Bu formayı giymek benim için onur” şeklinde konuştu.



"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Aboubakar, “Bu şansı veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada şampiyonluk yaşadım yine yaşamak istiyorum” dedi. Gökhan Töre ise, “İlk günkü gibi bu formayı sırtımda taşıyacağım” diye konuştu



"PROJEYİ BEĞENDİM"

Ghezzal, “İyi oyunculardan kurulu bir takımız. Umarım taraftarlarımız da bir an önce döner” derken Rosier, “Kulübün yaklaşımını ve projelerini beğendim. Umarım başarılı oluruz” ifadelerini kullandı.

