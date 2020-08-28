Ahmet Nur Çebi: Acilen sağ bek, stoper ve forvet transferi yapmamız şart

Beşiktaş'ın 3-1 kaybettiği PAOK maçında görülen eksikler transfer çalışmalarını hızlandırdı.
“3 MEVKİYE ACİLEN TAKVİYE YAPMAMIZ LAZIM”
Başkan Ahmet Nur Çebi; sağ bek, stoper ve santrfor arayışını hızlandıracaklarını belirterek, "Bu üç mevkiye acilen takviye yapmamızın şart olduğu bir kez daha görüldü. En kısa sürede transfer yapmamız gerek. Ancak bunun için de mevcut kadrodaki oyunculardan bazılarını göndermemiz gerekiyor. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor" dedi.
Çebi, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas gibi oyunculara bir an evvel kulüp bulunması için menajerlerle görüştüklerini de söyledi.
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