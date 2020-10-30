Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Ahmed Ahmed, koronavirüse yakalandı

CAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'de Mısır'ın başkenti Kahire'ye varışı sonrası grip benzeri hafif belirtiler gösteren Ahmed'in Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
60 yaşındaki Madagaskarlı yöneticinin, en az 14 gün otelde tecrit altında kalacağı belirtildi.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Ege Denizi'nde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir Buca'da bulunan Şirinyer Hipodromu'nun konaklama ve ihtiyaçlar için açık olacağını açıkladı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattığını açıkladı.
Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Atakaş Hatayspor'da, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıkan futbolcuların hastalığı atlattığı bildirildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu, İzmir'deki deprem nedeniyle profesyonel liglerde yarın ve 1 Kasım Pazar günü oynanacak 5 maçın ertelendiği duyurdu.
Gençlerbirliği Kulübü, 1 genç futbolcusunun Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.