Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Ahmed Ahmed, koronavirüse yakalandı

TJK'dan alkışlanacak hareket

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Ege Denizi'nde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir Buca'da bulunan Şirinyer Hipodromu'nun konaklama ve ihtiyaçlar için açık olacağını açıkladı.