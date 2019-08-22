AEK Trabzonspor maçı ne zaman? AEK Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

AEK Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan’ın AEK ekibine konuk olacak. Spyros Louis Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Bordo mavili taraftarlar maçın başlama saatini heyecanla bekliyor. Karşılaşmanın rövanşı ise 29 Temmuz Perşembe günü oynanacak. İşte AEK Trabzonspor maç saati ve yayınlanacağı kanal
AEK TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
AEK Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off maçı 22 Ağustos Perşembe akşamı saat 21:00’da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
Bordo mavililerin kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Uğurcan, Erce, Arda, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ivanildo, Campi, Joao Pereira, Filip Novak, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, A. Canbaz, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth
MUHTEMEL 11'LER:
AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Lopes, Krsticic, Slmoes, Chico, Mantalos, Livaja, Oliveira
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, A.Parmak, Sosa, A.Ömür, Ekuban, Anthony, Sörloth
Trabzonspor'un kozu Sörloth
Trabzonspor'un mücadelede gol bakımından en güvendiği isim Norveçli golcü Alexander Sörloth olacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag takımı ile oynanılan iki maçta 1'er gol atan, Kasımpaşa ile ligdeki ilk karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki golcü, 3 resmi maçta da boş geçmedi.
İlk 3 maçta 3 gol atan Norveçli golcü, AEK maçında da takımı adına gol arayan isimlerin başında gelecek.
AEK taraftarı stada alınmayacak
Karadeniz devi, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Prag ile Çekya’da oynanan ilk karşılaşmayı rakibin cezası nedeniyle seyircisiz oynamıştı. Bu akşam AEK ile Yunanistan’da gerçekleşecek karşılaşmada da ev sahibi ekibin taraftarları cezaları nedeniyle stada alınmayacak.
Rakip ilk kez Yunan ekibi
Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde ilk kez bir Yunan takımı karşısında tur mücadelesi verecek. Bu akşam AEK Atina ile kozlarını paylaşacak olan Bordo-Mavili ekip, rakibini elemesi durumunda ilk kez karşılaştığı bir Yunanistan takımını kupanın dışına itmiş olacak.
"AEK özel bir takım"
AEK'nın çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Ünal Karaman sözlerine şöyle devam etti:
"Rakibimiz gerçekten iyi bir takım. Oyunun hiçbir bölümünde futbol dışı şey düşünmüyorlar. Sadece futbol oynamaya çalışıyorlar. Kendi doğrularından ve prensiplerinden taviz vermiyorlar. Elbette zorlandıkları noktalar da var. Biz nasıl ki bir çok noktada zorlanıyorsak, onların da zorlandığı noktalar mevcut. Şayet oynayacak alan verecek olursanız, çok özel ve yetenekli isimlere sahipler. Oyuncu grubunun tamamı verilen görevi yerine getirmenin çabası içinde. Bizimle kalite olarak örtüşen bir takım. Umuyorum yarın doğruları daha fazla yapan takım biz olur ve şehrimize iyi bir sonuçla döneriz. Ama özel bir takımla oynayacağız." diye konuştu.
Bordo-mavili takımın teknik adamı karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına ilişkin de "Nerede oynarsak oynayalım taraftarlarla olsun isteriz. Bu şölen havası bazen insani duruşlar zaafa uğratabiliyor, keşke olmasa hiçbir yerde taraftarsız müsabakalar oynanmasa. Ancak taraftar oynamıyor sahaya çıkan inanmış yürekler oynuyor, seyirci olsa da oynama aynı oyunumuzu oynayacaktık. Avantaj mı dezavantaj mı olacağını yarın maçtan sonra yorumlayabilirim." şeklinde konuştu.
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