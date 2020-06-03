Adil Gevrek: Hiçbir zaman kaçmayı düşünmedim, görevi bırakmayacağım

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, gündemdeki konular ve hakkındaki iddialara yönelik kulüp televizyonunda soruları yanıtladı. Önemli açıklamalarda bulunan Gevrek, bazı kişilerle ilgili hukuki süreç başlatacağını vurguladı.
Adil Gevrek, FETÖ’den ceza alan Menajer Ersin Güreler ile bağlantısının olduğu yönündeki soruya, “Menajer Ersin Güreler’in FETÖ’den ceza almasından sonra bütün ilişkilerimizi kestik. 6 senedir bu kulüpte başkanlık yapıyorum ve ben FETÖ’cü değilim. Bana bu suçlamaları atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” şeklinde yanıt verdi.
“Kulübün borcu 45 Milyon TL’dir”
Kulübün borcuyla ilgili net rakam veren Gevrek, “Şu an ligler tamamlansa kulübün borcu 40 ile 45 milyon TL arasındadır. Kalan sekiz maç sonunda alınan galibiyetlerle bu borç düşecektir” ifadelerini kullandı.
“Musluğunu kestiğim için beni sevmiyorlar”
Gevrek, bazı medya mensuplarının kendisinden talepte bulunup, bu talepler karşılanmayınca eleştiriye başladıklarını da belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Beni istemeyen bazı medya mensupları var. Onların istediklerini vermediğim için beni eleştiriyorlar. Bugün masaya istedikleri başkan adayı 20 milyon koysun, hemen görevi bırakacağım. Kesinlikle iftira atıyorlar. Bizden para istediler, iş istediler ve görev beklediler. Ben bunları vermeyince saldırmaya başladılar. Ben bu insanların musluğunu kestiğim için beni sevmiyorlar. Zaten beni sevseler bende sıkıntı var demektir. Tesisleri kurşunlayan insanlara istediklerini vermedim. Babamın oğlu olsa asla yanlış yapsa affetmem. Medyada bulunan bu kişilerin isimlerini vermenin bir anlamı yok. Bütün Malatya onların ne yapmak istediklerini çok iyi biliyor.”
“Bizden habersiz oyuncuyu Trabzon’a davet etti”
Guilherme ve Jahovic’in takımdan ayrılmasını da değerlendiren Gevrek, "Jahovic transferin son anına kadar ayrılmak istedi. Ya vermeyecektik ya da kadro dışı bırakacaktık. Bizi istemiyorsa ne yapabiliriz. Eğer beni göndermezseniz ikinci Dia vakası olurum diyen bir futbolcuyu nasıl tutabiliriz. Guilherme de bizde kiralıktı. 500 bin Euro vermemek için serbest kalma maddesi olarak 40 bin Euro koyduk. Sergen hoca da sezon başında Guilherme’yi bizden istemedi. ’Çok da lazım değil’ dedi. Ya 500 bin Euro verecektim ya da 40 bin Euro serbest kalma maddesi koymamız lazımdı. Kulübü bizden bunu istedi. Trabzonspor’un yaptığı etik değildi. Bizden habersiz oyuncuyu Trabzon’a davet etti. Ben en başta buna inanmadım. Maalesef bu oyuncu sözleşmesini feshetti. 40 bin Euro’yu yatırmadan tek taraflı feshetti. Burada bizim hakkımız doğdu. Hatırlı kişiler iki kulübün arası bozulmamak için araya girdiler. Bu oyuncuyu Trabzon’a vermek için araya girmediler. Burada yanlış anlaşılma var. Guilherme transferinden 460 bin Euro bonservis elde ettik. Jahovic yanlış yaptı ama Guilherme’de büyük takıma gittiği için hak veriyorum. Dia transferi son günlerini yaşıyor. Bana Dia, yatarak para kazanıyor diye eleştiri de bulunsalar hak vereceğim. Çünkü doğru bir eleştiri olur. Fransa’da iyi oynayan bir oyuncuyu transfer ettik. Ama ne yazık ki burada tutmadı. Bu üç yıllık bir hataydı. 6 senede yaptığımız başarıların yanında elbette yanlışlarımız da oldu. Başarıları görmezden gelip, haksız bir şekilde üstümüze gelmek, doğru bir şey değil” dedi.
“Elimizden geleni yapacağız”
Kalan 8 maçlarını kazanmak için birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleri gerektiğini dile getiren Gevrek, “8 maçımız kaldı. 5 maçımız içeride. Takımımız iyi çalışıyor. Elimizden geleni yapacağız. Önce inanacağız. Bize inananlar, dua etsinler ve bizle beraber olsunlar. Allah’ın izniyle bu takım ligde kalacak. Son ana kadar mücadele etmeden bu takım düşer demeleri de çok acımasız. Eğer küme düşersek, şehir de küme düşer” açıklamasını yaptı.
“Görevi bırakmayı düşünmüyorum”
Başkan Adil Gevrek, başkanlık görevine devam edip etmeyeceğiyle ilgili ise, “Babam, ağabeyim, akrabalarım ve çevremden geçmiş dönemlerde görevi bırakmam yönünde talepler elbette oldu. Ama ben hiç bir zaman kaçmayı düşünmedim. Görevi bırakmayı düşünmüyorum” diye konuştu.
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