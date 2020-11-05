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aksam.com.tr
  • 05 Kasım 2020 Perşembe 17:02
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Adem Ljajic, yönetim ve teknik heyete düzeleceğine dair söz verdi

Adem Ljajic, yönetim ve teknik heyete düzeleceğine dair söz verdi

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Sabah

Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet, Siyah-Beyazlılarda yokları oynayan Adem Ljajic ile görüştü. Sırp yıldız, çok çalışacağına ve şans bulması halinde iyi bir Ljajic izleteceğine dair söz verdi.

“SÖZ VERİYORUM ŞANS BULURSAM İYİ BİR LJAJIC İZLETECEĞİM”

Bir an önce kendisini toparlaması yönünde uyarılan 29 yaşındaki futbolcu, "Ben de performansımdan ve durumumdan memnun değilim ancak söz veriyorum, şans bulduğum takdirde sizlere iyi bir Ljajic izleteceğim. Eski performansıma geri dönmek için çok çalışacağım" karşılığını verdi.

İLK KEZ EKSTRA ÇALIŞIYOR

Tecrübeli 10 numara eski günlerine dönmek adına büyük hırs içerisinde.

Yaptığı görüşmelerden olumlu etkileşim alan Ljajic, geldiğinden bu yana ilk kez kimse söylememesine rağmen ekstra çalışmalar yapmaya başladı. Yıldız futbolcu son iki idmanın ardından herkes soyunma odasına giderken kendisi sahada kaldı ve yarım saat boyunca ekstra şut antrenmanı yaptı. Ljajic'in bu istekli hali teknik heyeti hem şaşırttı hem de mutlu etti.

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