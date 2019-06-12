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12 Haziran 2019 Çarşamba 10:19 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:19

Adebayor yıllık 1 milyon Euro maaşı kabul ederse Trabzonspor forması giyecek

Adebayor yıllık 1 milyon Euro maaşı kabul ederse Trabzonspor forması giyecek

Başakşehir ile yollarını ayıran Emmanuel Adebayor, menajerler aracılığıyla Trabzonspor’a önerildi.

Menajerler, Adebayor’u Trabzonspor’a önerdi. Karadeniz ekibinin idarecileri de kararı teknik direktör Ünal Karaman'a bıraktı.

BONSERVİS VE İMZA PARASI YOK

Emmanuel Adebayor, 2017 yılında Çaykur Rizespor ve Başakşehir'den iki teklif almıştı. Karadeniz ekibi 1.5 milyon euro önerirken, İstanbul temsilcisi 2.2 milyon euro'ya işi bitirmişti. Togolu oyuncu 35 yaşına geldiği için bordo-mavililerin teklifi 1 milyon euro oldu. Trabzonspor kendilerine önerilen Adebayor'u 'fırsat transferi' olarak görüyor. Tecrübeli oyuncu bu rakamı kabul ederse kadroya katılacak aksi halde daha yüksek bir teklif götürülmeyecek. Türkiye'yi çok seven ve burada gördüğü ilgiden memnun olan Adebayor'un Trabzonspor'un teklifine olumlu yaklaşması bekleniyor. Bonservis ve imza parasının olmaması avantaj olarak gözüküyor. Menajerler, Togolu yıldızı Trabzonspor'a teklif etti. Bordo-mavili yönetim "1 milyon euro'yu kabul ederse bu transfer olur" cevabı verdi.

(Fotomaç)

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