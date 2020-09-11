Adama Traore, Atakuş Hatayspor'da

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
İmza törenine onursal başkan Lütfü Savaş, başkan vekili Aydın Toksöz ile futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı'nın katıldığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Metz takımında kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Maliki oyuncu 18 maçta, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Jose Sosa'yı çok beğendiğini söyleyen, Vedat Muriqi'yle ilgili PSG detayını veren Dilmen, Sarı-Lacivertlilerin Marcel Tisserand'ı transfer ettiğini de açıkladı.
Uzun süre ismi Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi, komşularından gelen gürültü şikayeti üzerine gelen polislere hakaret eddiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Galatasaray, Kayserispor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar için renktaşına Emre Taşdemir ve bir genç oyuncuyu kiralık önerdi. Taraflar bugün bir kez daha görüşüp transferi sonuçlandırabilir.
Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak. Avcı'nın bu kararı sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada tecrübeli antrenöre büyük tepki gösterdi.
Galatasaray, genç futbolcusu Celil Yüksel'i, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a sattı. Turuncu-Beyazlılar, Cimbom'a yetiştirme bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin satışından elde edilen gelir sonrası Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için bir kez daha harekete geçiyor. Emre Belözoğlu, ‘dostum, ağabeyim' dediği Göksel Gümüşdağ ile Visca transferi için tekrar bir araya gelecek. Sarı-Lacivertliler bu kez para teklifinde de bulunacak.