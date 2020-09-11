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aksam.com.tr
  • 11 Eylül 2020 Cuma 20:19
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Adama Traore, Atakuş Hatayspor'da

Adama Traore, Atakuş Hatayspor'da

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AA

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Monaco forması giyen Malili orta saha oyuncusu Adama Traore'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İmza törenine onursal başkan Lütfü Savaş, başkan vekili Aydın Toksöz ile futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı'nın katıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Metz takımında kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Maliki oyuncu 18 maçta, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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