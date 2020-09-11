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aksam.com.tr
  • 11 Eylül 2020 Cuma 18:58
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Adil Demirbağ, 3 yıllığına İttifak Holding Konyaspor'da

Adil Demirbağ, 3 yıllığına İttifak Holding Konyaspor'da

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AA

İttifak Holding Konyaspor, stoper mevkisinde forma giyen Adil Demirbağ ile 3 yıllığına anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında stoper Adil Demirbağ ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Adil Demirbağ ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Oyuncunun 4 numaralı formayı giyeceği belirtilen açıklamada, "Adil Demirbağ, sponsorumuz Medicana Konya Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. Bucaspor, Karagümrük ve Adana Demirspor'da forma giyen 22 yaşındaki stoper, profesyonel lig kariyerinde 126 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti." denildi.

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