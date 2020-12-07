Aboubakar ve Larin'e 10 üzerinden 10!

Süper Lig’deki son üç maçını kazanarak zirveye yaklaşan Beşiktaş’ta forvetlerin performansı camianın yüzünü güldürdü. İlk 10 maçta toplam 10 gole ulaşan Vincent Aboubakar ve Cyle Larin, Siyah-Beyazlılar’ın son 4 sezondaki en golcü hücum hattı oldu. İki oyuncu da beşer kez fileleri havalandırdı.
Kartal’ın golcüleri geçen sezon 10 maçta 6 gol atma başarısı göstermişti. 2018- 19’da ise 10 haftalık bölümde Beşiktaş’ın hücumcuları 7 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Kartal’ın santrforları 2017-18 sezonunda ise 10 haftalık periyotta sadece 5 kez gol sevinci yaşarken, bu sayı 2016-17’de ise 8’di. 2015-16’da Siyah-Beyazlı golcüler ilk 10 haftada 13 gol atmış, bunların 8’ini ise Mario Gomez kaydetmişti.
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