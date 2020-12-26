Aboubakar, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında yok

Annesinin cenaze törenine katılmak için 28 Aralık Pazartesi günü ülkesi Kamerun'a gidecek Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık Pazartesi günü ülkesine gidecek Aboubakar, annesinin 3 Ocak Pazar günü düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Aboubakar, 4 Ocak Pazartesi günü ise İstanbul'a dönecek.
Aboubakar, Beşiktaş'ın 15. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor ve 16. haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçlarda takımındaki yerini alamayacak.
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