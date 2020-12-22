Abdullah Avcı kötü oyunla gelen galibiyeti değerlendirdi

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı; karşılaşmayı ve aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

Abdullah Avcı "Hatayspor iyi bir takım, iyi bir takım kurmuşlar. Her oyunu oynayabilen oyunculara sahipler. Hayat sana birtakım deneyimler kazandırıyor. Pragmatik olmak gerekir. Trabzonspor'un her zaman oyun kalitesi olmayacak. Bazen böyle galibiyetler olacak. Zaman içinde bir takım şeyler gelişecek. Şu an itibarıyla başımızı yeniden yukarıya kaldırdığımız zaman geldi. Cumartesi günü çok önemli bir maç var. Trabzonspor taraftarını biliyoruz, enerjilerini hissediyoruz. Hatalarımızı minimuma indireceğiz. Hücum aksiyonlarına çalışıyoruz. Kazanarak bunu hızlandırmaya çalışıyoruz" dedi.