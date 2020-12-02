Abdullah Avcı Başakşehir'de alamadığı Marko Livaja'ya Trabzonspor'da kavuşuyor

Trabzonspor, sezon başında kadrosuna katamadığı Hırvat forvet Marko Livaja için yeniden adım atmaya hazırlanıyor. Yunan ekibi AEK ile kontratı sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki oyuncuya devre arasında düşük bir teklif yapılacak. Yönetimin, 27 yaşındaki Hırvat santrfor konusunda devre arasında tüm şartları zorlayacağı ancak Yunan ekibinin oyuncuyu satmama yönündeki tavrının devam etmesi halinde, UEFA'nın da izin vermesiyle sezon sonu için masaya oturacağı belirtildi.
AVCI, BAŞAKŞEHİR'E DE İSTEMİŞTİ
Oyuncunun menajeri Trabzonspor'un ilgisini doğrularken, futbolcunun da kendisine yönelik ilgiden dolayı mutlu olduğu öğrenildi. Bu sezon AEK ile çıktığı 13 resmi maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen Livaja, Abdullah Avcı tarafından Başakşehir kulübüne de istenmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.
Temmuz 2018'de Las Palmas'tan AEK Atina'ya 1.8 milyon Euro'ya transfer olan Marko Livaja, Yunan ekibiyle 135 maçta 40 gol attı ve 29 gol pası verdi. Hırvatistan Milli Takımı formasını da giyen 27 yaşındaki santrfor, futbol kariyeri boyunca da 259 maçta 63 gol atıp 36 asist yaptı.
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