ABD'de zarar 6 milyar dolar!

Vaka sayısının 1 milyonu geçtiği, 56 binden fazla insanın da hayatını kaybettiği ABD'de spor dünyası da zor günler geçiriyor.

AKŞAM

Durdurulan organizasyonlar nedeniyle yaşanan ekonomik kayıp 6 milyar doları (42 milyar TL) geçti.

İSPANYA'DA ENDİŞE

Öte yandan La Liga’da aralık ayına kadar maçların seyircisiz oynanması halinde Barcelona ve Real Madrid’in 300-400 milyon euroluk gelir kaybı yaşayacağı tahmin ediliyor. La Liga’da sezonun tamamlanamaması ve gelecek sezonun seyircisiz oynanması halinde İspanyol futbolu, 1.9 milyar euro yitirecek.



1 MİLYARI BULABİLİR

Aktif Bank’ın hazırladığı “Kovid-19 Öncesi ve Sonrasında Futbol Ekonomisi Raporu”na göre, Süper Lig, salgın nedeniyle 1 milyar lirayı bulan bir kayıp yaşayabilir. Avrupa’nın 5 büyük liginde ise kulüplerin toplam 4 milyar euro kaybedebileceği belirtildi.

