4 büyükler, Başakşehir, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor, Cenk Özkacar'ın peşinde

Devre arasında Trabzonspor'un gündemine gelen 19 yaşındaki savunmacıyla son dönemde Medipol Başakşehir, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Btc Turk Yeni Malatyaspor'un da ilgilendiği iddia edildi. Siyah-beyazlı formayla bu sezon 1. Lig'de 9 karşılaşmada görev alan Cenk'e yurtdışından da talipler olduğu belirtildi.
Güçlü fiziğiyle dikkat çeken 1.90 boyundaki defans oyuncusu için Belçika, İtalya ve Fransa'dan bazı kulüplerin nabız yokladığı kaydedildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan Cenk Özkacar, geçen sezon kiralık olarak 3. Lig'de Karacabey Belediyespor formasını terletti. Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun bonservis ücreti konusunda bir açıklama yapılmazken, kulübün menfaatleri doğrultusunda Cenk'in sürekli forma giyebileceği bir takıma gönderilmesi planlanıyor.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.
Fenerbahçe, sezon başında da transferleri için uğraş verdiği Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bir kez daha devreye giriyor. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu bu transferlerde kilit role sahip. İki futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarken Başakşehir'le anlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.
Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.
Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'nın da istifa etmesi an meselesi. Bu iki ismin yerine kimin geleceği ise büyük merak konusu.
Beşiktaş'ta bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Caner Erkin'in transferde akıbeti merak ediliyor. Tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak'tan konuyla ilgili açıklama geldi.
Fenerbahçe yönetiminin sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım ile nikah tazelemeyi düşünmesi taraftarların büyük bir kısmını isyan ettirdi.