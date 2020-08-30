AA

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında "Engelsiz zafer koşusu", Ankara'da gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TOSSFED) 19 Mayıs Spor Kompleksi'nde organize ettiği etkinliğe, down, otizm, mental, görme, serabral palsi ve işitme engelli 70 atlet katıldı.

Naili Moran Atletizm Sahası'nda düzenlenen koşuda dereceye giren sporculara madalyaları, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve TOSSFED Asbaşkanı Ensar Kurt tarafından verildi.

TOSSFED Asbaşkanı Ensar Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "30 Ağustos, şan ve şerefle dolu bir kahramanlık öyküsünün taçlandırıldığı gün. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden devlet büyüklerimizi minnetle anıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel organize edilen etkinliğin, yarışmaya katılan çocuklara salgın sürecinde moral olduğunu söyleyen Kurt, şöyle konuştu:

Etkinliğimizde 70 çocuğumuz yarıştı. Yarışımızın ismi de çok anlamlı, 'Engelsiz zafer koşusu'. Bu özel sporcular, dünyaya geldiklerinde aileleri burukluk yaşayabiliyor ancak devletimizin son yıllarda artan desteği, yasalar, yönetmelikler ve teşviklerle çocuklarımız sporla tüm başarılarını ortaya çıkarma imkanına sahip oluyor. Avrupa, dünya şampiyonlukları elde edebiliyorlar, paralimpik oyunlara katılabiliyorlar. Böylelikle çocuklarımızın sportif başarıları ailelerinin de gurur kaynağı oluyor.

Organizasyonun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilmesinin anlamlı olduğunu aktaran TOSSFED Atletizm Teknik Kurulu Başkanı Sevda Kalkan ise "Uzun süredir özel sporcuların katılacağı yarışmaları ertelemek zorunda kalmıştık. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla adeta Türkiye Şampiyonası havasında gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon böyle anlamlı bir günde down, otizm, mental, görme, serabral palsi ve işitme engelli çocuklarımıza olumlu bir motivasyon kaynağı oldu." şeklinde görüş belirtti.

Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları