3 futbolcusunda daha koronavirüs çıkan Fenerbahçe'de tüm planlar altüst oldu

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Fenerbahçe; Perotti, Samatta, Valencia, Pelkas, Ozan Tufan gibi isimlerin takıma dönebilecek olmasının sevincini yaşayamadı. Sarı-Lacivertlilerde 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıkınca tüm planlar altüst oldu.

Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek rahat bir nefes alan Fenerbahçe, bu haftayı da 'bay' geçerek toparlanma şansı bulacaktı ancak hesaplar uymadı ve koronavirüs şoku bir kez daha hesapları karıştırdı.



TAM KADRO HEDEFİNE KORONAVİRÜS DARBESİ

Bu haftayı maç yapmadan geçecek olan sarı-lacivertlilerde 4 Ocak'ta oynanacak Kasımpaşa mücadelesine kadar sakat ve eksiklerin dönmesi bekleniyordu. Ligin 16. haftasına tam kadro girmeyi hedefleyen teknik heyetin hesapları 3 futbolcunun testinin pozitif çıkmasıyla yine şaştı.

KARANTİNA SÜRESİ DÜŞSE DE YETİŞEMİYORLAR

Her ne kadar izolasyon ve karantina süresi 10 güne düşse de Kasımpaşa karşılaşmasına bu 3 isim yetişemeyecek. Sezonun ilk haftasından itibaren sakatlık, ceza ve hastalık gibi sorunlardan yakasını kurtaramayan ve hiç tam kadro sahaya çıkamayan Fenerbahçe'de bir kez daha planlar baştan yapılacak.

PEROTTI, SAMATTA, VALENCIA, PELKAS VE OZAN DÖNÜYOR

Buna karşın sakatların dönecek olması bir nebze olsun rahatlık sağlayacak. Sakatlığı atlatması beklenen Perotti, Samatta ve Valencia gibi isimlerle cezası biten Pelkas ile karantina süreci sona erecek Ozan Tufan takıma dönebilecek. Ayrıca Sosa ve Gökhan Gönül gibi isimlerin de tam olarak hazırlanması mümkün olacak. Teknik direktör Erol Bulut başka sakatlık ya da hastalık olmaması halinde ideale yakın 11'ini kuracak. Testleri pozitif çıkan 3 ismin karantina süreçlerinin tamamlanıp, sağlıklı olmaları durumunda 17. haftadaki kritik Alanyaspor maçıyla beraber esas ilk 11 sahaya sürülebilecek.