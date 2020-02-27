25 yıllık Süper Lig özlemi bulunan Adana Demirspor 'kritik virajda'

Adana'nın köklü kulüplerinden mavi-lacivertli ekip, aldığı sonuçlar ve topladığı puanlarla zirve mücadelesi veren takımlar arasına girdi.
Özellikle ara transfer döneminde takıma dahil edilen Süper Lig tecrübeli isimlerle yoluna devam eden Akdeniz ekibi, son 9 haftada 7 galibiyet bir de beraberlikle 22 puan topladı.
- Hatayspor'la kritik randevu
Sezonu ilk iki sırada tamamlayanın direkt Süper Lig'e yükseldiği ligde 40 puana ulaşan ve lider Hatayspor ile arasındaki farkı 8'e indiren mavi-lacivertli takım, cumartesi günü Hatay ekibiyle yapacağı kritik maça hazırlanıyor.
Hatayspor'u mağlup etmesi durumunda aralarındaki puan farkını 5'e indirecek Adana Demirspor, en son 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e yeniden çıkma hedefi doğrultusunda önemli bir virajı dönecek.
Adana Demirspor, geçen sezon (2018-2019) play-off yarı finalinde ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Hatayspor karşısında, ikinci maçta 90 7. dakikada kalesinde gördüğü golle final şansını kaybetmişti.
Mavi-lacivertliler, ligde 26. haftada da 37 puanlı Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
- Ligin en golcü takımı
Adana Demirspor, bu sezon şu ana kadar TFF 1. Lig'in en çok gol atan takımı olmayı başardı.
Ligde 24 haftada 46 kez rakip fileleri havalandıran Akdeniz ekibi, en golcü takım durumunda bulunuyor.
Sezon başından bu yana kalesinde 28 gol gören Adana Demirspor, aynı zamanda ligde averajı en iyi olan takım.
- Tütüneker yönetiminde 35 puan
Sezona başladığı teknik direktör Ümit Özat ile 3. haftanın ardından yollarını ayıran Adana Demirspor'da, göreve Uğur Tütüneker getirildi.
Tütüneker yönetimindeki 21 haftalık periyotta, 10 galibiyet ve 5 beraberlikle 35 puan toplayan Adana ekibi, bu süreçte 6 maçtan yenilgiyle ayrıldı.
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