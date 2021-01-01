2020'nin lideri Beşiktaş

AKŞAM

Beşiktaş, ligde 2021 yılında oynadığı 31 maçta 60 puan toplayarak zirvede yer aldı.

Süper Lig’de 2020 yılında en fazla puan toplayan takım Beşiktaş oldu... Siyah-Beyazlılar, 31 maçta 60 puanı hanesine yazdırırken, ezeli rakibi Galatasaray, 58 puanla 2.basamakta yer aldı. 55 puan toplayan Alanyaspor 3., 53 puanlı Trabzonspor ise 4. oldu. Fenerbahçe ise 48 puanla 7.sırada yer aldı. Beşiktaş, liderliğinin yanı sıra 61 golle de 2020’nin en golcü takımı oldu. G.Saray ve Trabzon, 57’şer gol attı. 2020’nin en golcü futbolcusu ise 14 golle G.Antep’li Maxim...

"MİLLET NE MERAKLIYMIŞ"

Öte yandan, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2020 yılını değerlendirdi. Yalçın, Sivasspor maçına da göndermede bulundu: “Bir tane gol yedin. 1-0’da maç bitiyor mu? 11’e 11 oynuyorsun hocam. Bir tane taçtan yanlış verildi veya verilmedi, o zaman 3 tane atarsın, 3-1 yenersin. Millet ne meraklıymış bir tane taç pozisyonunu konuşmaya.”



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