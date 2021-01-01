2020'nin lideri Beşiktaş

Süper Lig’de 2020 yılında en fazla puan toplayan takım Beşiktaş oldu... Siyah-Beyazlılar, 31 maçta 60 puanı hanesine yazdırırken, ezeli rakibi Galatasaray, 58 puanla 2.basamakta yer aldı. 55 puan toplayan Alanyaspor 3., 53 puanlı Trabzonspor ise 4. oldu. Fenerbahçe ise 48 puanla 7.sırada yer aldı. Beşiktaş, liderliğinin yanı sıra 61 golle de 2020’nin en golcü takımı oldu. G.Saray ve Trabzon, 57’şer gol attı. 2020’nin en golcü futbolcusu ise 14 golle G.Antep’li Maxim...
"MİLLET NE MERAKLIYMIŞ"
Öte yandan, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2020 yılını değerlendirdi. Yalçın, Sivasspor maçına da göndermede bulundu: “Bir tane gol yedin. 1-0’da maç bitiyor mu? 11’e 11 oynuyorsun hocam. Bir tane taçtan yanlış verildi veya verilmedi, o zaman 3 tane atarsın, 3-1 yenersin. Millet ne meraklıymış bir tane taç pozisyonunu konuşmaya.”
Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Arda Turan'a Meksika ekibi Tigres'in talip olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ahmed Kutucu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.
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