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  3. 2019 2020 Süper Lig derbi tarihleri: Fenerbahçe Galatasaray derbisi kaçıncı hafta?

2019 2020 Süper Lig derbi tarihleri: Fenerbahçe Galatasaray derbisi kaçıncı hafta?

2019 2020 Süper Lig derbi tarihleri: Fenerbahçe Galatasaray derbisi kaçıncı hafta"

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu kura çekimi 17 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşti. Milyonlarca futbolever Süper Lig fikstürünü ve derbi maçlarının hangi tarihte oynanacağını merak etmeye başladı. Süper Lig 16 Ağustos günü oynanacak maç ile yeni sezona başlayacak. Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden kulüpler, gerekli gördükleri mevkiler için oyuncu arayışını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi kaçıncı hafta?

Süper Lig’de yeni sezon için nefesler tutuldu. Milyonlarca futbolsever Spor Toto Süper Lig 2019 2020 sezonu fikstür çekimini yakından takip etti. Özellikle derbi maçlarını merak eden vatandaşlar ‘Fenerbahçe Galatasaray derbisi kaçıncı hafta?’ aramasını yapıyor. Dünya üzerindeki en çekişmeli derbilerden birisi de şüphesiz Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Hem Türkiye, hem de tüm Dünya’da takip edilen Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ne zaman olacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte 2019 2020 Süper Lig derbi tarihleri

SPOR TOTO SÜPER LİG 2019 2020 DERBİ TARİHLERİ

3. hafta Fenerbahçe - Trabzonspor

6. hafta Trabzonspor - Beşiktaş

9. hafta Beşiktaş – Galatasaray

13. hafta Trabzonspor - Galatasaray

16. hafta Fenerbahçe – Beşiktaş

 

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ KAÇINCI HAFTA?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 6. hafta oynanacak. Galatasaray, rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG 2019 2020 FİKSTÜRÜ İÇİN TIKLAYIN

Spor Toto Süper Lig'de Cemil Usta sezonu        

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 27 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantıda 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.

A Milli Takımımızın eski oyuncularından, Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta, beyefendi ve alçakgönüllü kişiliği, sorumluluk anlayışı ile bütün futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazanmıştı.

Spor Toto Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba (2014-2015), Hasan Doğan (2015-2016), Turgay Şeren (2016-2017), İlhan Cavcav (2017-2018) ve Lefter Küçükandonyadis (2018-2019) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti.

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