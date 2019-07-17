2019 2020 Süper Lig fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri...
Binlerce futbolseverin heyecanla beklediği Süper Lig yeni sezonu için aramalar yapılıyor. 2019 -2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu fikstür çekimleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapıldı. 2020 Süper Lig fikstür çekiminin yapılacağı tarih TFF tarafından açıklanmıştı. Spor Toto Süper Lig fikstürü çekildi. Derbi tarihleri ve ilk hafta maçları da belli oldu. Süper Lig kura çekimine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig’de yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Kulüpler transfer sezonunda aldıkları oyuncularla kadrolarını genişletip yeni sezona hazırlanıyor. Futbolseverler de Süper Lig 2019 2020 sezonu kura çekimini sabırsızlıkla bekliyor. Yeni sezonun yaklaşması ile heyecan arttı. Taraftarlar, destekledikleri takımların maçlarını ve derbi tarihlerini merak etmeye başladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş fikstürleri aratılmaya başlandı. Süper Lig fikstür kura çekimi gerçekleşti. Fenerbahçe Galatasaray derbisi 6. hafta oynanacak. İşte Süper Lig kura çekimi ile ilgili detaylar
2019 2020 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU!
1. HAFTA
Kayserispor - Alanyaspor
Göztepe - Antalyaspor
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - Trabzonspor
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep
Denizlispor - Galatasaray
Sivasspor - Beşiktaş
DERBİ HAFTALARI
3. hafta
Fenerbahçe - Trabzonspor
6. hafta
Trabzonspor - Beşiktaş
Galatasaray - Fenerbahçe
9. hafta
Beşiktaş - Galatasaray
13. hafta
Trabzonspor - Galatasaray
16. hafta
Fenerbahçe - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'de Cemil Usta sezonu
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 27 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantıda 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.
A Milli Takımımızın eski oyuncularından, Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta, beyefendi ve alçakgönüllü kişiliği, sorumluluk anlayışı ile bütün futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazanmıştı.
Spor Toto Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba (2014-2015), Hasan Doğan (2015-2016), Turgay Şeren (2016-2017), İlhan Cavcav (2017-2018) ve Lefter Küçükandonyadis (2018-2019) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti.