2019 2020 Süper Lig fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri...

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Kulüpler transfer sezonunda aldıkları oyuncularla kadrolarını genişletip yeni sezona hazırlanıyor. Futbolseverler de Süper Lig 2019 2020 sezonu kura çekimini sabırsızlıkla bekliyor. Yeni sezonun yaklaşması ile heyecan arttı. Taraftarlar, destekledikleri takımların maçlarını ve derbi tarihlerini merak etmeye başladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş fikstürleri aratılmaya başlandı. Süper Lig fikstür kura çekimi gerçekleşti. Fenerbahçe Galatasaray derbisi 6. hafta oynanacak. İşte Süper Lig kura çekimi ile ilgili detaylar

2019 2020 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU!

1. HAFTA

Kayserispor - Alanyaspor

Göztepe - Antalyaspor

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Trabzonspor

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep

Denizlispor - Galatasaray

Sivasspor - Beşiktaş

DERBİ HAFTALARI

3. hafta

Fenerbahçe - Trabzonspor

6. hafta

Trabzonspor - Beşiktaş

Galatasaray - Fenerbahçe

9. hafta

Beşiktaş - Galatasaray

13. hafta

Trabzonspor - Galatasaray

16. hafta

Fenerbahçe - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de Cemil Usta sezonu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 27 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantıda 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.

A Milli Takımımızın eski oyuncularından, Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta, beyefendi ve alçakgönüllü kişiliği, sorumluluk anlayışı ile bütün futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazanmıştı.

Spor Toto Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba (2014-2015), Hasan Doğan (2015-2016), Turgay Şeren (2016-2017), İlhan Cavcav (2017-2018) ve Lefter Küçükandonyadis (2018-2019) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti.