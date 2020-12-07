11. hafta bitti: Süper Lig'de görünüm

Ligde 11. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.
Haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek 23 puanda kaldı. Bir maçı eksik olan Akdeniz temsilcisi, averajla liderlik koltuğunu korudu.
Zirvenin yakın takipçileri Galatasaray ile Fenerbahçe, haftayı üçer puanla kapattı ve 23'er puana ulaştı. Bir maçı eksik olan Beşiktaş da haftayı kayıpsız geçerek 19 puanla zirve yarışını devam ettirdi.
SONUÇLAR
Ligin 11. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Kasımpaşa: 3-0
Göztepe-Hes Kablo Kayserispor: 1-1
Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1
Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 3-0
Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 2-1
Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 1-0
Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
PUAN DURUMU
Ligde 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AYTEMİZ ALANYASPOR
|10
|7
|2
|1
|20
|5
|15
|23
|2.GALATASARAY
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|12
|23
|3.FENERBAHÇE
|11
|7
|2
|2
|22
|13
|9
|23
|4.BEŞİKTAŞ
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|3
|19
|5.FATİH KARAGÜMRÜK
|11
|4
|5
|2
|19
|12
|7
|17
|6.GÖZTEPE
|10
|3
|6
|1
|16
|10
|6
|15
|7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|10
|4
|3
|3
|12
|7
|5
|15
|8.GAZİANTEP FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|2
|15
|9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|11
|4
|3
|4
|17
|16
|1
|15
|10.KASIMPAŞA
|11
|4
|3
|4
|13
|13
|0
|15
|11.YENİ MALATYASPOR
|10
|3
|4
|3
|11
|13
|-2
|13
|12.TRABZONSPOR
|11
|3
|4
|4
|13
|16
|-3
|13
|13.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|13
|14.ÇAYKUR RİZESPOR
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
|15.ATAKAŞ HATAYSPOR
|8
|3
|3
|2
|7
|12
|-5
|12
|16.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|-3
|10
|17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|10
|2
|3
|5
|11
|17
|-6
|9
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|10
|2
|3
|5
|6
|12
|-6
|9
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|-9
|8
|20.YUKATEL DENİZLİSPOR
|10
|1
|3
|6
|8
|18
|-10
|6
|21.MKE ANKARAGÜCÜ
|9
|0
|2
|7
|7
|16
|-9
|2
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Ligin 12. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
11 Aralık Cuma:
19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Recep Tayyip Erdoğan)
12 Aralık Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor (Ülker)
13 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
14 Aralık Pazartesi:
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
İngiltere'nin Everton takımında forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacaklarına inandıklarını söyledi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ve Norveç ile çekişeceklerini söyledi.
Brezilyalı futbolcu Hulk, Çin Süper Ligi takımlarından Şanghay SIPG'den ayrıldığını açıkladı.
DG Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Hakan Arslan, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezonun ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın dengeli bir gruba düştüğünü söyledi.
Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman'a sürpriz bir teklif geldi. Fransız basını, teknik direktör Patrick Vieira'yı kovan Ligue 1 ekiplerinden Nice'in adaylarından birinin de Aykut Kocaman olduğunu yazdı. Fransa'da son dönemde Türk futbolcularından alınan verimin bu kararda etkili olduğunun altı çizildi.