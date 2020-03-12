10 yaşındaki Manchester United taraftarı Daragh, bir mektupla Liverpool'u perişan etti

10 yaşındaki Manchester United taraftarı Daragh'ın Jürgen Klopp'a yazdığı ‘Lütfen artık yenilin' başlıklı mektuptan sonra Liverpool tepetaklak oldu. Kırmızılar'ın bu süreçte İngiltere Premier Lig'deki yenilmezlik serisi bitti, FA Cup'tan elendi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

İngiltere Premier Ligi’nde doludizgin yoluna devam eden Liverpool’un bu inanılmaz formunu ardından 10 yaşındaki Manchester United taraftarı Daragh, Kırmızılar’ın hocası Jürgen Klopp’a mektup yazmıştı. Daragh, “Lütfen Liverpool’un sıradaki maçını kaybetmesini sağla” demiş, Alman hoca ise yanıt mektubunda, “Ne yazık ki bu isteğini yerine getiremem” ifadelerini kullanmıştı.



Ne olduysa o mektuptan sonra oldu... Önce Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atletico Madrid’e 1-0 yenilen Liverpool, ligde West Ham United’ı 3-2 yense de 44 maçlık namağlup serisi Watford önünde (45. maç) alınan 3-0’lık mağlubiyetle sonlandı. Klopp’un öğrencileri son olarak da önceki gün FA Cup’ta Chelsea’ye 2-0 kaybetti.

Son olarak 1-0'ın rövanşında Atletico Madrid ile bu kez sahasında karşılaşan Liverpool rakibine bu kez 3-2 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti oldu.

(Fanatik)