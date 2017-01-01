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2017'de ne tarz gelinlikler moda?
2017 yılında evlenmeyi planlayan gelin adayları için rehber olabilecek bilgileri moda tasarımcıları anlattı.
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Kışın kuruyan cildiniz için bu tarifleri deneyin!
Soğuk havada cildiniz çabuk mu kuruyor? O zaman kuruyan cildi yeniden canlandırmanız için çok pratik ev yapımı 10 maske...
KADIN
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Siyah noktalara kesin çözüm!
Siyah noktalar hepimizin kâbusu… Yağlı ciltler başta olmak üzere, siyah noktalara çözüm herkesin aradığı bir sorun. Peki, siyah noktalara çözüm için 4 maske önerisi versek! İşte siyah noktalara çözüm sağlayacak mucize maskeler.
KADIN
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Akne tedavisine Hindistan Cevizi yağı
Cildin en büyük sorunlarından biri olan, bazen ergenlik döneminde bazen ise ömür boyu kurtulmakta zorlandığınız aknenin tedavisi için, en doğal yöntemlerden biri olan Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Fakat bu yağı kullanırken dikkat etmeniz gereken şeyler olduğunu söyleyen Diyetisyen Emre Uzun, yağlı cilde sahip olanların Hindistan cevizi yağını bilinçsizce kullanmaması gerektiğini belirterek, bu mucizevi yağın cilt üzerindeki faydaları ve zararları hakkında merak edilenleri anlattı.
KADIN
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Aksesuar seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Küçük bir aksesuar dokunuşu kombininizi bir anda daha şık hale de getirebilir, daha rüküş hale de. İkincisinin olmasını istemiyorsanız aksesuar seçiminde bazı kuralları göz önünde bulundurmalısınız.
KADIN
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30 saniyede daha dolgun kirpiklere sahip olmanın yolları
Kirpiklerinize bir kat maskara uyguladıktan sonra temiz far fırçası ile göz kapaklarınıza bebek pudrası sürün. Bebek pudrası, maskaranın bırakacağı siyah pigmentleri yok edecektir. Daha sonra kirpiklerinize ikinci katı sürün. Böylece daha yoğun kirpiklere sahip olursunuz.
KADIN
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Siyah noktalardan kurtulmak için...
Bitmek bilmeyen siyah nokta problemine hem doğal hem de pratik Türk kahvesi ve zentinyağı maskesi ile çözüm bulabilmeniz mümkün.
KADIN
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Türk kadını gözleriyle konuşuyor...
Dünyanın 1 numaralı güzellik şirketi L’Oréal Grubu bünyesinde 1980'li yıllardan bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren L’Oréal Türkiye, yaptırdığı çok yönlü araştırmayla “Türkiye’nin Güzellik Haritası”nı çıkardı.
KADIN
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Bezelye maskesi nasıl yapılır?
Farklı ürünlere tonlarca para harcamak yerine evde hazırlayabileceğiniz bu karışım, cildi solgun ve yaşlı görünenler için kullanılması gereken doğal bir cilt bakımı maskesidir.
KADIN