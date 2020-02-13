Gerçekleşen son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri 2020!
Son dakika deprem haberleri yakından takip edilip araştırılıyor. Gün içerisinde küçük ve orta dereceli olmak üzere birçok sarsıntı meydana geliyor. Son zamanlarda ülkemizde gerçekleşen sarsıntıların artması nedeniyle “En son ne zaman, saat kaçta deprem oldu?” sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haberimiz içerisinden AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile ilgili gelişmelere ulaşabilirsiniz.
Son zamanlarda ülke genelinde artan sarsıntılar sonrası “Deprem mi oldu?” sorusu arama motorunda yoğun olarak aratılıyor. Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ve gelişmelerini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde Manisa’da ve Elazığ’da gerçekleşen depremler sonrası ülke genelinde bir farkındalık oluştu ve doğal afetlere her daim hazır olmamız gerektiği gerçeği bir kez daha gündeme geldi. Haberimiz içerisinden tarihinde gerçekleşen son depremler ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
SON DEPREMLER (13 ŞUBAT PERŞEMBE)
ELAZIĞ
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20.28’de 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin derinliği 7.02 km olduğu bilgisine yer verildi.
MARMARİS – MUĞLA
Akdeniz’de saat 19.20’de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. 11.40 km derinliği olan deprem Muğla ve Yunanistan’da hissedildi.
MANİSA
Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 13.43’te 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.56 olarak kaydedildi.
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DEPREM NEDİR VE NASIL OLUŞUR?
Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir ya da kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu enerjinin çevredeki kaya kütlelerinde oluşturduğu titreşim depremi yaratır. Depreme yol açan kayalardaki kırılma ya da kaymanın başladığı noktaya deprem odağı, bu noktanın tam üzerine rastlayan alana da deprem merkezi denir.