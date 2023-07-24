Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda 130 sporcu Hasan Dağı'ndan uçacak

Transfer şampiyonu Fenerbahçe! Tam tamına 140 milyon euro...
Başkan Ali Koç yönetiminde ligde şampiyonluk sevinci yaşayamayan Fenerbahçe, transferde ise tam tersine fırtına gibi esti. Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde 140 milyon euroluk satış gerçekleştirdi. İşte detaylar...
''Filenin Sultanları'' kupayı aldı! FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olduk
2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı aldı. Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
Şampiyon taraftarıyla buluştu! Florya Metin Oktay Tesisleri'nde büyük kutlama
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Takım otobüsüyle Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen sarı-kırmızılı ekip, taraftarıyla buluştu.