Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda 130 sporcu Hasan Dağı'ndan uçacak

Transfer şampiyonu Fenerbahçe! Tam tamına 140 milyon euro...

Başkan Ali Koç yönetiminde ligde şampiyonluk sevinci yaşayamayan Fenerbahçe, transferde ise tam tersine fırtına gibi esti. Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde 140 milyon euroluk satış gerçekleştirdi. İşte detaylar...