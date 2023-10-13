Vincenzo Montella siftahı yaptı! Daha ilk maçından tarihi başarı

Euro 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı deplasmanda Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 yendi. Ay yıldızlılar ile ilk maçına çıkan Vincenzo Montella galibiyetin ardından konuştu. İşte o açıklamalar...

Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson, Danimarka Milli Takım kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Manchester United maçında oynamadığı için hayal kırıklığına uğradığını belirten Victor Nelsson, sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağını da açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig'in maaşı en yüksek futbolcusu belli oldu! Birinci sırada bakın kim var

Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun yaz transfer dönemine kulüplerin yaptığı takviyeler damga vurdu. 2023-2024 yaz transfer dönemi sona ermesiyle, Süper Lig'de en çok kazanan futbolcuları da belli oldu.