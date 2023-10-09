Vincenzo Montella dönemi resmen başladı! İlk idmanında dikkat çeken anlar...

2 yıldıza birden talip oldular! Fenerbahçe'ye büyük piyango vurdu
Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu'na Napoli'nin talip olduğu ileri sürüldü. İtalyan ekibinin, sarı-lacivertlilere Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu için paket teklif yapacağı belirtildi. İşte detaylar...
Burak Yılmaz, A Milli Takım'dan teklif aldığını açıkladı! ''Beşiktaş'ı bırakamayacağımı söyledim''
İstanbulspor maçında Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan ve karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Burak Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...