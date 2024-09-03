Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'a geldi! Taraftarlar havalimanına akın etti

Akrobasi pilotu Birkan Polat gösteri yaptı! Erzincan 3. Motosiklet Festivali başladı
Erzincan 3. Motosiklet Festivali, akrobasi pilotu Birkan Polat'ın gösterisiyle başladı.
Sıralama için kritik maçlar! İşte ülke puanındaki son durum
Temsilcilerimiz, Avrupa kupalarına katılma yolunda mücadelesine devam ederken, play-off turunda oynadıkları maçlarda haftayı galibiyetsiz tamamladı. İşte maçların ardından ülke puanında oluşan son durum...
Ülke puanında geriledik! İşte sıralamadaki son durum
Temsilcilerimiz, Avrupa kupalarına katılmak için eleme aşamasındaki mücadelelerini sürdürüyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz akşam Şampiyonlar Lig 3. eleme turunda Lille deplasmanından mağlup ayrılmıştı. Bu sonuç, sıralamada değişikliğe sebep oldu. İşte detaylar...