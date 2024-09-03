Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'a geldi! Taraftarlar havalimanına akın etti

Ülke puanında geriledik! İşte sıralamadaki son durum

Temsilcilerimiz, Avrupa kupalarına katılmak için eleme aşamasındaki mücadelelerini sürdürüyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz akşam Şampiyonlar Lig 3. eleme turunda Lille deplasmanından mağlup ayrılmıştı. Bu sonuç, sıralamada değişikliğe sebep oldu. İşte detaylar...