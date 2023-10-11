Victor Nelsson açtı ağzını yumdu gözünü! ''Hayal kırıklığına uğradım''

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Süper Lig'in maaşı en yüksek futbolcusu belli oldu! Birinci sırada bakın kim var Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun yaz transfer dönemine kulüplerin yaptığı takviyeler damga vurdu. 2023-2024 yaz transfer dönemi sona ermesiyle, Süper Lig'de en çok kazanan futbolcuları da belli oldu.

İşte en çok bonservis bedeli ödenen 10 oyuncu! Günümüz futbolunda birçok oyuncunun değeri tartışılıyor, kimisine az kimisine fazla değer biçiliyor tartışmaları hemen hemen her gün yaşanıyor. Bizlerde bundan bağımsız olarak bu haberimizde sizler için şu ana kadar bonservisine en çok bedel ödenen 10 oyuncuyu listeledik. İşte en çok bonservis bedeli ödenen 10 oyuncu...