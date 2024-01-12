Ve beklenen transfer gerçekleşti! Resmen imzayı attı...

Dünya devi Ferdi Kadıoğlu için geliyor! Dudak uçuklatan rakam belli oldu

Ferdi Kadıoğlu, her geçen gün taliplerine bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için İngiliz devi Arsenal devreye girdi. İşte detaylar...