Ve beklenen transfer gerçekleşti! Resmen imzayı attı...

Süper Lig devi yine büyük oynuyor! Alexandre Lacazette bombası
Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Süper Lig ekipleri hedeflerini belirlemeye başladı. Bu doğrultuda Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray gündemine Lyon'da forma giyen Alexandre Lacazette'i gündemine aldı.
Dünya devi Ferdi Kadıoğlu için geliyor! Dudak uçuklatan rakam belli oldu
Ferdi Kadıoğlu, her geçen gün taliplerine bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu için İngiliz devi Arsenal devreye girdi. İşte detaylar...