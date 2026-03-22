Indy Eleven evinde kazanmayı bildi

Indy Eleven deplasmandan 1 puanla döndü
USL Championship Doğu Konferansı maçında Indy Eleven, deplasmanda Hartford Athletic karşısında geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle öne geçti. Ancak Maviler, son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Jack Blake'in golü Indy Eleven'a yetmedi
Lamar Hunt ABD Açık Kupası İkinci Tur maçında Indy Eleven, Carroll Stadyumu'nda oynanan maçta Union Omaha'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. Eleven'ın tek golü Jack Blake'den geldi.