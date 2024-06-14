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Haberler
  • 14 Haziran 2024 Cuma 20:15

Ve beklenen transfer açıklandı! Dünya yıldızı sonunda imzayı attı

Süper Lig ve dünya futbolunda yaz transfer dönemi hareketliliği sürüyor. Kulüpler, kadrolarına yıldız futbolcuları bir bir takviye ediyor. Birçok dünya yıldızı futbolcunun yeni takımları belli oluyor. İşte 2024/25 sezonu öncesinde en dikkat çeken yaz transferleri...

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