Ve beklenen transfer açıklandı! Dünya yıldızı sonunda imzayı attı

Hakim Ziyech'ten Filistin'e destek! Kupa törenine bayrak ile çıktı
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyonu olan Galatasaray, takımı RAMS Park'ta şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kupa törenine futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla çıkarken Galatasaray'ın Faslı Hakim Ziyech'ten alkış alan bir hareket geldi.
Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu! İşte kupa töreninden kareler
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Galatasaray takımı RAMS Park'ta şampiyonluk kupasını kaldırdı.