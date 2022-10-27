UEFA ülke puanı sıralaması! Türk takımları Avrupa'da kaç puan topladı?
Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi, Sivasspor ve Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ederken, aldıkları puanlarla da Türkiye'nin sıralamadaki yerini etkiliyor. Temsilcilerimizin boy gösterdiği UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gözler 5. hafta maçlarına çevrildi. Oynanacak maçlar öncesinde futbolseverler, 'UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu?' şeklinde sorgulamalar yapıyor. İşte 2022-2023 sezonunda Türk takımlarının topladıkları puanlar ve Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri...
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1. İNGİLTERE
96.141 puan
Devam eden takımlar:
Man. City
Liverpool
Tottenham
West Ham
Chelsea
Arsenal
Man. United
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