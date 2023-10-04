UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye puanını kaça yükseltti

İşte Avrupa'nın en çok dolan stadyumları!

Günümüz futbolunda oynanan oyunun ve oyuncuların kalitesi kadar, tribünlerinde önemi her geçen gün artıyor. Takımların adeta 12. oyuncusu olan taraftarlar tribünde olduğu zaman futbolun daha da güzelleştiği bir gerçek. Bizlerde bu haberimizde sizler için Avrupa'nın en büyük 10 liginde maç başına seyirci ortalaması en yüksek stadyumları derledik. İşte Avrupa'nın en çok dolan stadyumları...