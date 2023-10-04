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Haberler
  • 4 Ekim 2023 Çarşamba 12:28

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye puanını kaça yükseltti

UEFA ülkeler sıralaması, kulüplerin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım göndereceğinin belirlenmesi ve turnuvalara direkt katılım hakkı kazanılması konusunda belirleyici oluyor. Geçtiğimiz sezon başlayan Türkiye'nin yükselişi bu yıl da devam ediyor. Türkiye 2024-2025 sezonunda Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takımla gitmeyi garantiledi. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri...

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