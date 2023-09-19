Futbol

Futbol

 Basketbol

Basketbol

E-Spor

E-Spor

Voleybol

Voleybol

Hentbol

Hentbol

Tenis

Tenis

Formula 1

Formula 1

 Golf

Golf

 Rugby

Rugby

 Dart

Dart

 Boks/MMA

Boks/MMA

 MotoGp

MotoGp

Diğer
Tüm LiglerCanlı SkorPuan DurumuFikstürOyuncu ProfilTakım ProfilT. Direktör ProfilYazarlar
Haberler
  • 19 Eylül 2023 Salı 01:18

Türk futbol tarihinde unutulmayan anlar

1951 yılı içinde profesyonelliğin kabul edilmesiyle, unutulmaz anlara imza atan Türk futbol tarihi, uzun yıllar süren geçmişiyle ön plana çıkar. Bizde sizler için Türk futbol tarihinde iz bırakan anları derledik. İşte Türk futbolunda unutulmayan o anlar...

DİĞER GALERİLER

Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! 'Bu Galatasaray duruşudur'

Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! ''Bu Galatasaray duruşudur''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'un sözleşmesi hakkında da konuşan Dursun Özbek, ''Okan Hoca'nın Galatasaray ile sözleşmesi... Biz gerekeni kendisine söyledik. Sözleşmesi var. Maddi konularla ilgili de zaten bizim bir şey konuşmamıza gerek yok.'' dedi. İşte detaylar...

İsmail Kartal tercihini yaptı! İrfan Can Eğribayat mı, Dominik Livakovic mi?

İsmail Kartal tercihini yaptı! İrfan Can Eğribayat mı, Dominik Livakovic mi?

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan İsmail Kartal, kaleci için tercihini yaptı. İşte yoluna kayıpsız devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın eldivenleri tercih edeceği isim...

Transfer bitti, kulüpsüz kaldılar! İşte boştaki yıldızlar...

Transfer bitti, kulüpsüz kaldılar! İşte boştaki yıldızlar...

Yine hareketli geçen bir yaz transfer dönemi daha sona erdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa'dan birçok yıldız boşta kaldı. İşte kulüpsüz futbolcular...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.