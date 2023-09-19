Türk futbol tarihinde unutulmayan anlar

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Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! ''Bu Galatasaray duruşudur'' Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'un sözleşmesi hakkında da konuşan Dursun Özbek, ''Okan Hoca'nın Galatasaray ile sözleşmesi... Biz gerekeni kendisine söyledik. Sözleşmesi var. Maddi konularla ilgili de zaten bizim bir şey konuşmamıza gerek yok.'' dedi. İşte detaylar...

İsmail Kartal tercihini yaptı! İrfan Can Eğribayat mı, Dominik Livakovic mi? Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan İsmail Kartal, kaleci için tercihini yaptı. İşte yoluna kayıpsız devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın eldivenleri tercih edeceği isim...