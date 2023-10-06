Trendyol Süper Lig'de en çok değerlenen futbolcular! Birinci sırada bakın hangi isim var

Şenol Güneş'ten maç sonu açıklama: ''Bu oyuncularla olmadı''

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-2 kaybedilen Lugano karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam,''Taraftarın tepkisi normal. Beklediği olmayınca eleştiri yapması normal. Olumsuz sonuçların ne taraftar ne başkan ne yönetim istiyor. Transfer olmuş, bitmiştir. Şartlar ne olursa olsun, bu oyuncularla da iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyordum ama olmadı'' dedi.