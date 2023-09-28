Süper Lig piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli 20 futbolcu

Galatasaray fırtınası devam ediyor! Lig ve Avrupa'da dikkat çeken rakamlar

Galatasaray bıraktığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen ve bu sezona da iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, hem ligde hem de Avrupa'daki istatistikleriyle dikkat çekiyor. İşte detaylar...