Rıza Çalımbay'dan itiraf: ''Avrupa'dan elenirken keşke ben olsaydım dedim''

İşte şampiyonluk yüzüğü olmayan NBA yıldızları; Charles Barkley, Dominique Wilkins...
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihi boyunca adı unutulmazlar arasına giren ancak şampiyonluk yaşayamayan birçok oyuncu bulunuyor. Şampiyonluk sevinci yaşayamayan yıldızları sizler için derledik. İşte o yıldızlar...
''Kariyerim için doğru adım'' Alexander Djiku'dan transfer itirafı!
Fenerbahçe'de geldiği günden beri gösterdiği performansla takdir toplayan Alexander Djiku, sarı lacivertli takıma katılış süreci ve kulüpte geçirdiği günler ile ilgili demeçlerde bulundu. İşte Ganalı yıldızın açıklamaları...