Rıza Çalımbay'dan itiraf: ''Avrupa'dan elenirken keşke ben olsaydım dedim''

İşte şampiyonluk yüzüğü olmayan NBA yıldızları; Charles Barkley, Dominique Wilkins...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihi boyunca adı unutulmazlar arasına giren ancak şampiyonluk yaşayamayan birçok oyuncu bulunuyor. Şampiyonluk sevinci yaşayamayan yıldızları sizler için derledik. İşte o yıldızlar...