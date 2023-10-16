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Haberler
  • 16 Ekim 2023 Pazartesi 21:41

Okan Buruk'tan iddialı sözler! ''Türk futbolu yükselişte, lokomotif ise Galatasaray''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılıların kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un o sözleri....

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