Okan Buruk'tan iddialı sözler! ''Türk futbolu yükselişte, lokomotif ise Galatasaray''

Ergin Ataman'dan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin sözleri: ''O cezaları ben verdirmedim...''
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'in 3. haftasında karşılaşacakları Fenerbahçe Beko maçı öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
Avrupa, A Milli Takım'ın zaferini konuşuyor! ''Vincenzo Montella'nın Türkiye'si...''
A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde evinde Letonya'yı 4-0 yenerek Almanya'ya gitmeyi garantiledi. Ay-yıldızlıların bu zaferi Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte detaylar...
Vincenzo Montella Letonya galibiyetinin ardından konuştu: ''Birincilik için de oynayabiliriz''
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktör Vincenzo Montella, galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...