Okan Buruk'tan hakem tepkisi: ''Maç tamamen değişebilirdi''

Fenerbahçe'den 6 numara hamlesi! Thomas Partey aşkı yeniden alevlendi
Fenerbahçe'de gözler ara transfere çevrildi. Geçtiğimiz yaz 6 numara transferini yetiştiremeyen sarı-lacivertliler, bu transferi ocakta bitirmek istiyor. Hedefte ise yine Thomas Partey var. İşte detaylar...
İsmail Kartal kararını verdi! Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de zor tercih
Fenerbahçe'de sakatlıklar teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor. Konferans Ligi'nde Ludogorets ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Kartal, sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte detaylar...
Gheorhe Hagi'den Mauro Icardi'ye övgü dolu sözler! ''Dünyanın en iyilerinden biri''
Galatasaray efsanelerinden Gheorhe Hagi, sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın bu sezonki gidişatını değerlendiren Hagi, Mauro Icardi için övgü dolu sözlerde bulundu. İşte detaylar...