Montella'dan zafer sözleri: Sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun yaz transfer dönemine kulüplerin yaptığı takviyeler damga vurdu. 2023-2024 yaz transfer dönemi sona ermesiyle, Süper Lig'de en çok kazanan futbolcuları da belli oldu.

Bonservis bedelinde rekor belli oldu! İşte en pahalı 10 futbolcu

Futbol dünyasında oyuncuların piyasa değeri büyük tartışmalara sebep oluyor. Astronomik rakamlarla gerçekleşen transferlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Rekor ücretlerdeki bonservis bedelleri ve futbolcuların aldıkları maaşlar sosyal medyada gündem oluyor. Biz de sizler için bonservis bedeli en yüksek oyuncuları derledik. İşte en pahalı 10 futbolcu listesi…