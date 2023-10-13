Montella'dan zafer sözleri: Sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Victor Nelsson açtı ağzını yumdu gözünü! ''Hayal kırıklığına uğradım''
Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson, Danimarka Milli Takım kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Manchester United maçında oynamadığı için hayal kırıklığına uğradığını belirten Victor Nelsson, sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağını da açıkladı. İşte detaylar...
Süper Lig'in maaşı en yüksek futbolcusu belli oldu! Birinci sırada bakın kim var
Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun yaz transfer dönemine kulüplerin yaptığı takviyeler damga vurdu. 2023-2024 yaz transfer dönemi sona ermesiyle, Süper Lig'de en çok kazanan futbolcuları da belli oldu.
Bonservis bedelinde rekor belli oldu! İşte en pahalı 10 futbolcu
Futbol dünyasında oyuncuların piyasa değeri büyük tartışmalara sebep oluyor. Astronomik rakamlarla gerçekleşen transferlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Rekor ücretlerdeki bonservis bedelleri ve futbolcuların aldıkları maaşlar sosyal medyada gündem oluyor. Biz de sizler için bonservis bedeli en yüksek oyuncuları derledik. İşte en pahalı 10 futbolcu listesi…