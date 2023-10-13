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Haberler
  • 13 Ekim 2023 Cuma 02:03

Montella'dan zafer sözleri: Sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Euro 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı deplasmanda Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 yendi. Ay yıldızlılar ile ilk maçına çıkan Vincenzo Montella galibiyetin ardından konuştu. İşte o açıklamalar...

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