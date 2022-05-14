Kupa artık sahibinin ellerinde!

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90 dakika kıran kırana mücadele! İşte derbiden geriye kalanlar Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. 90 dakikası büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1 sona erdi. 2 penaltının ve bolca sarı kartın havada uçuştuğu mücadele fotoğraflara da yansıdı. İşte derbinden geriye kalan anlar.

İstanbul ve Ankara'da Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor taraftarları, Türkiye'nin iki büyük kenti İstanbul ve Ankara'da şampiyonluğu doyasıya kutladı. İşte o kareler...