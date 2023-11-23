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Haberler
  • 23 Kasım 2023 Perşembe 21:14

''Kariyerim için doğru adım'' Alexander Djiku'dan transfer itirafı!

Fenerbahçe'de geldiği günden beri gösterdiği performansla takdir toplayan Alexander Djiku, sarı lacivertli takıma katılış süreci ve kulüpte geçirdiği günler ile ilgili demeçlerde bulundu. İşte Ganalı yıldızın açıklamaları...

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İşte EURO 2024'ün 10 stadyumu: Berlin Olimpiyat, Allianz Arena, Frankfurt Arena...

İşte EURO 2024'ün 10 stadyumu: Berlin Olimpiyat, Allianz Arena, Frankfurt Arena...

Almanya'da gerçekleştirilecek olan EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda karşılaşmaların oynanacağı 10 stadyumu derdik. İşte o stadyumlar...

Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı açıklamalar! 'Fikret Orman ile hesaplaşacağım zaman geldi'

Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı açıklamalar! ''Fikret Orman ile hesaplaşacağım zaman geldi''

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi ifadelerinde, Ali Koç, Hasan Arat, Fikret Orman, Serdal Adalı, Burak Yılmaz, Vincent Aboubakar ve başkanlık süreci boyunca yaşananlarla ilgili bir çok detayı masaya yatırdı. İşte o açıklamalar...

Brezilya-Arjantin maçında neler oldu? Messi takımı sahadan çekti, Martinez'in polise müdahalesi...

Brezilya-Arjantin maçında neler oldu? Messi takımı sahadan çekti, Martinez'in polise müdahalesi...

Brezilya-Arjantin milli takımları arasındaki maç çıkan olaylar nedeniyle geç başladı. Brezilya polisi Arjantinli taraftarların bulunduğu bölüme girdi ve taraftarlara sert müdahalelerde bulundu. Olayların ardından Messi takımı sahadan çekti ve maç 27 dakika gecikmeli başladı. İşte haberin detayları...
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