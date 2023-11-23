''Kariyerim için doğru adım'' Alexander Djiku'dan transfer itirafı!

Almanya'da gerçekleştirilecek olan EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda karşılaşmaların oynanacağı 10 stadyumu derdik. İşte o stadyumlar...

Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı açıklamalar! ''Fikret Orman ile hesaplaşacağım zaman geldi''

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi ifadelerinde, Ali Koç, Hasan Arat, Fikret Orman, Serdal Adalı, Burak Yılmaz, Vincent Aboubakar ve başkanlık süreci boyunca yaşananlarla ilgili bir çok detayı masaya yatırdı. İşte o açıklamalar...