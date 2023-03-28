İtalya'da Maradona sergisi! Benim adım Diego ve Napoli'den geliyorum

İşte futbolda 2022'nin en iyileri! FIFA En İyiler Ödülleri, 7. kez dağıtıldı
FIFA tarafından 2022 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Fransa'nın başkenti Paris'teki Pleyel Konser Salonu'nda düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 7. kez dağıtıldı.
Dünyanın en değerli futbolcuları belli oldu! İlk sırada bakın hangi isim var
2022 Dünya Kupası'nın ardından en değerli futbolcular sıralaması da değişti. Transfermarkt piyasa değeri en yüksek olan futbolcuları derledi. Listede bulunan 9 futbolcunun değeri 100 milyon euroyu aştı. İşte dünyanın en değerli futbolcuları...