İşte Türk futboluna damga vurmuş efsane oyuncular...

Süper Lig tarihinde şu ana kadar yapılan satışlar dikkat çekiyor. İşte Süper Lig tarihinde kulüplerin en çok bonservis geliri elde ettiği transfer satışları...

İşte 2022-23 sezonunun en golcüleri!

Geçtiğimiz sezon performansı ve attığı goller ile dünyanın gündemine birçok futbolcu oldu. Bizlerde bu haberimizde sizin için 2022-23 sezonunda Avrupa'nın en büyük 5 liginde en fazla gol atan oyuncuları derledik.