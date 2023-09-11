İşte Türk futboluna damga vurmuş efsane oyuncular...

Mauro Icardi'nin hedefi büyük! ''Galatasaray'da efsane olmak istiyorum''
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, UCL Magazine'e açıklamalarda bulundu. Türkiye'de önemli başarılar kazanmak istediğini belirten Mauro Icardi, ''Galatasaray'da efsane olmak istiyorum.'' dedi. İşte Arjantinli yıldızın açıklamalarının tamamı...
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