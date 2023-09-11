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Haberler
  • 11 Eylül 2023 Pazartesi 17:39

İşte Türk futboluna damga vurmuş efsane oyuncular...

Yıllar geçse de unutulmayacak Türk futboluna damga vurmuş yerli efsane isimleri sizler için derledik. İşte o isimler...

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